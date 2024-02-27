Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12"

Показ спектакля "12" (16+) пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 28 февраля в 19:00. Режиссером, одним из авторов пьесы (совместно с братьями Пресняковыми) и исполнителем главной роли выступит Никита Михалков.
Спектакль поставлен по одноименному фильму Никиты Михалкова 2007 года, который в свою очередь стал ремейком картины Сиднея Люмета "12 разгневанных мужчин" (1957).
Он рассказывает о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний Умар из Чечни в убийстве приемного отца — русского офицера. Улики говорят, что да, и 11 присяжных склоняются в пользу обвинительного приговора. Но 12‑й присяжный просит не спешить и разобраться с делом.
"12" — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.