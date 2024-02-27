Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12"

Показ спектакля "12" (16+) пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 28 февраля в 19:00. Режиссером, одним из авторов пьесы (совместно с братьями Пресняковыми) и исполнителем главной роли выступит Никита Михалков.

Спектакль поставлен по одноименному фильму Никиты Михалкова 2007 года, который в свою очередь стал ремейком картины Сиднея Люмета "12 разгневанных мужчин" (1957).

Он рассказывает о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний Умар из Чечни в убийстве приемного отца — русского офицера. Улики говорят, что да, и 11 присяжных склоняются в пользу обвинительного приговора. Но 12‑й присяжный просит не спешить и разобраться с делом.

"12" — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?