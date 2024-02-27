16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12" В Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский Дом" Победители "Театрального Приволжья" поработают с мастерами ГИТИСа Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC" Новое здание театра "Грань" планируется открыть до конца 2024 года

Театр Культура

Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 184
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Показ спектакля "12" (16+) пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 28 февраля в 19:00. Режиссером, одним из авторов пьесы (совместно с братьями Пресняковыми) и исполнителем главной роли выступит Никита Михалков.

Спектакль поставлен по одноименному фильму Никиты Михалкова 2007 года, который в свою очередь стал ремейком картины Сиднея Люмета "12 разгневанных мужчин" (1957).

Он рассказывает о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний Умар из Чечни в убийстве приемного отца — русского офицера. Улики говорят, что да, и 11 присяжных склоняются в пользу обвинительного приговора. Но 12‑й присяжный просит не спешить и разобраться с делом.

"12" — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3