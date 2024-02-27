В музей СВВАУЛ передали вещи самого результативного вертолетчика СВО

Музей Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков пополнила экспозиция, посвященная Герою России, командиру вертолета Ка-52, военному летчику первого класса, майору Михаилу Абраменко. Об этом сообщает Телеграм-канал Fighterbomber.

Летчик, известный под позывным "Борода", стал легендой за время СВО. На его счету самое большое количество уничтоженной вражеской техники - 23 танка, 12 БТР, четыре БМП, три САУ, бронемашина.

"Парадная форма была передана в музей родными Михаила без орденов и медалей, полученных им в ходе СВО. Он их просто не успел повесить... Они останутся у семьи. Шлем "Бороды", в котором он воевал до последнего полета, передали в музей сослуживцы", - пишет Fighterbomber.