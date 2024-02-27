В музей СВВАУЛ передали вещи самого результативного вертолетчика СВО

Музей Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков пополнила экспозиция, посвященная Герою России, командиру вертолета Ка-52, военному летчику первого класса, майору Михаилу Абраменко. Об этом сообщает Телеграм-канал Fighterbomber.
Летчик, известный под позывным "Борода", стал легендой за время СВО. На его счету самое большое количество уничтоженной вражеской техники - 23 танка, 12 БТР, четыре БМП, три САУ, бронемашина.
"Парадная форма была передана в музей родными Михаила без орденов и медалей, полученных им в ходе СВО. Он их просто не успел повесить... Они останутся у семьи. Шлем "Бороды", в котором он воевал до последнего полета, передали в музей сослуживцы", - пишет Fighterbomber.
Михаил Абраменко родился 31 августа 1978 г. в Дербенте Дагестанской АССР. В 2001 г. он окончил СВВАУЛ, после чего служил в Ленинградском военном округе. Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческой операции ООН в Чаде, военной операции в Сирии и СВО. Во время спецоперации был командиром вертолета Ка-52 и сделал более 600 военных вылетов. Погиб 4 декабря 2022 г. в ЛНР - вертолет был сбит вражеским ЗРК. Посмертно присвоено звание Героя России.