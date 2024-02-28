Бабушка 16-летней самарчанки, найденной мертвой на Проране, считает, что девушку убили

К главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась бабушка пропавшей ранее и найденной мертвой 16-летней самарчанки.
Напомним, девушка ушла из дома на ул. Куйбышева, 104 и не вернулась. 6 февраля по факту ее исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 11 февраля тело девушки нашли в лесном массиве на острове Проран в Самарском районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не было, точную причину смерти должна была установить экспертиза.
Родственница девушки жалуется на неполноту расследования и полагает, что ее внучку убили. Теперь и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексей Колбасин должен будет доложить главе ведомства о промежуточных результатах расследования.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..