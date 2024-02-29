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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре в связи с ремонтными работами временно отключат воду в нескольких районах. Адреса

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "РКС-Самара" сообщили о ремонтно-профилактических работах, которые пройдут 29 февраля и 1 марта в нескольких районах города.

"По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения", - отмечается в сообщении.

В четверг, 29 февраля, планируют заменить два пожарных гидранта на улице Литвинова. Для этого с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: улица Литвинова, №№ 272, 272а, 276; улица Современная, №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, улица Магистральная, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Также 29 февраля заменят задвижки по улице Вольской. Для этого подачу холодного водоснабжения ограничат с 09:00 до 16:00 по адресам: улица Вольская, №№ 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3; Ново-Вокзальный тупик, №№ 10, 12, 13; улица Свободы, 92; улица Калинина, 14.

В пятницу, 1 марта, будут менять пожарный гидрант по улице 22 партсъезда. Для этого холодную воду отключат с 10:00 до 14:00 в частном секторе: улица 22 Партсъезда, №№ 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138.

"Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. Список работ может быть скорректирован", - уточняется в сообщении.

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