Сергей Рузанов: "Работаем единодушно, когда речь идет о вопросах, касающихся улучшения качества жизни тольяттинцев"

Избранный в сентябре прошлого года VIII созыв Тольяттинской городской думы отработал первые полгода. За это время при непосредственном участии депутатов был сформирован и утвержден бюджет города на 2024 года. Народные избранники активно включились в деятельность профильных думских комиссий. Каковы первые итоги работы представительного собрания Тольятти и какие имеются планы на предстоящий год — порталу ВН рассказал председатель ТГД Сергей Рузанов.

— Сергей Юрьевич, какие основные направления работы определила для себя Дума в 2024 году?

— Скажу очевидный факт, что без финансового участия области и федерального центра в нашем городе будет сложно реализовать какие-либо масштабные проекты. Поэтому наша общая задача — приложить все усилия для того, чтобы начатые проекты и всё запланированное на текущий год в принятом Думой бюджете было реализовано. Во-первых, это вторая очередь набережной Автозаводского района.

Во-вторых, необходимо благоустроить три общественные территории, которые ранее выбрали тольяттинцы: дендропарк, второй этап Центрального парка, третий этап набережной Комсомольского района. Депутаты, курирующие проекты, — Дмитрий Шевелев и Алена Душкова — уже сформулировали свои предложения.

В-третьих, нужно реализовать планы по ремонту дорог на сумму более 700 млн рублей, в результате чего будут обновлены существенные отрезки на шести тольяттинских автодорогах: Лесопарковое шоссе, ул. Комзина, ул. Мира, ул. Новозаводская, ул. 40 лет Победы, ул. Революционная. Кроме того, выделены средства на корректировку проекта по капремонту улицы Базовой.

Мы подняли вопрос о Генеральном плане. Речь идет о том, что в этот важный градостроительный документ, утвержденный в мае 2018 года, должны быть внесены изменения. Но это процесс не очень простой, так как после внесения изменений разработчиком (подрядчиком), следует длительный процесс согласования в госорганах.

— Какие, на ваш взгляд, три ключевые проблемы города, в решение которых городские депутаты обязаны включиться?

— Если кратко, то задачи можно определить тремя словами: безопасность детей, дороги, кадры. Безопасность детей подразумевает проведение в школах и детских садах противопожарных и антитеррористических мероприятий (это и оборудование, и ограждение, и охрана), а также своевременный спил сухих деревьев на территории школьных и дошкольных учреждений.

Дороги. Здесь речь идет о продолжении строительства и ремонта магистральных, а также внутриквартальных дорог, которым незаслуженно мало внимания уделялось в последние годы. Зимой же следует больше усилий приложить к содержанию этих самых дорог. Как оказалось, нехватка специалистов, способных управлять специализированной техникой, одна из основных причин завалов на дорогах города. Отсюда вытекает третья проблема, актуальная для Тольятти, — кадры.

Кадры. Не только дорожники страдают от кадрового дефицита, но и предприятия города разного профиля, которые перманентно находятся в поиске сотрудников. И это без учета новых рабочих мест, которые появляются в связи с открытием производств в особой экономической зоне или в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти". И важно создавать комфортные условия проживания в нашем городе, чтобы квалифицированные специалисты приезжали в наш город, перевозили сюда семьи, оставались жить, работать, растить детей.

— Как вы считаете, почему выбирая новых депутатов, тольяттинцы в этот раз голосовали за Единую Россию, а не за коммунистов, как это было 5 лет назад?

— Прежде всего, отмечу, что все депутаты Думы VIII созыва избраны по одномандатным округам. При такой системе избиратели проголосовали не за некий эфемерный собирательный "образ светлого будущего", а за тех конкретных кандидатов, которых они увидели на встречах, проводимых в период предвыборной кампании, и к которым уже спустя много времени после выборов они продолжают обращаться с различными вопросами, касающимися своего дома, двора или квартала.

Все мы активно встречались с избирателями и увидели, что людей в разных районах города волнуют, в общем-то, похожие вопросы. Поэтому мы не делим жителей по районам. Напомню, что кроме депутатов от "Единой России" сейчас в Думе есть по одному представителю ЛДПР и КПРФ.

— Как бы вы охарактеризовали новый состав думы? Депутаты единороссы — большинство нынешнего думского созыва. В таком составе работать проще или сложнее?

— Отвечая на ваш вопрос, напомню крылатую фразу известного баснописца Крылова: "… когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт". У нас сейчас всё иначе. Конструктивная работа в рамках депутатской группы "Единая Россия" и соблюдение партийной дисциплины, на мой взгляд, служат основой успешной работы депутатского корпуса VIII созыва ТГД. Любые самые сложные вопросы обсуждаются, по ним сообща находится грамотное решение.

— Вы много лет проработали в производстве. Есть ли принципиальные отличия, быть руководителем на заводе или в думе? Все ли ваши ожидания от работы в думе оправдались? Возникали ли сложности?

— Есть принципиальное совпадение: и там, и там люди. На АВТОВАЗе ко мне часто обращались работники подразделений с различными вопросами, и нередко их обращения выходили за пределы производственных. Этот опыт очень мне пригодился в общении с гражданами в период предвыборной кампании и сейчас, когда жители округа приходят на приемы, чтобы рассказать о своих проблемах и пожеланиях.

Но есть и принципиальные отличия. Дума как представительный орган власти принимает бюджет города, вносит в него изменения, утверждает документы стратегического планирования, градостроительные документы, решает вопросы распоряжения муниципальным имуществом, осуществляет контроль исполнения полномочий по решению вопросов местного значения. Должность председателя Думы дала возможность и одновременно обязала погрузиться в работу органов власти, понять, как работает механизм жизнеобеспечения города и стать его неотъемлемым звеном.

— Дума — как представительная ветвь власти в муниципалитете — на протяжении многих лет считалась противовесом для ветви исполнительной. Удается ли в нынешнем созыве соблюдать этот баланс? Со стороны кажется, что теперь дума и горадминистрация в своих стремлениях единодушны и неразрывны. Так ли это?

— Звучали претензии о том, что заседание Думы стало проходить слишком быстро. Похоже, эти критики не знают или не помнят, что работа представительного органа организована таким образом, что все выносимые на заседание Думы вопросы предварительно прорабатываются на профильных комиссиях. Это залог того, что вопрос изучен специалистами аппарата, депутатами, всесторонне рассмотрен и сформирована позиция Думы с блоком рекомендаций. Вот почему для нас так важно, чтобы приглашенные представители организаций и органов власти участвовали в работе комиссий.

За первые месяцы работы VIII созыва депутаты успели погрузиться в полноценную депутатскую деятельность. Так, комиссия по городскому хозяйству во главе с Александром Дорожкиным занялась ситуацией с катками. Александр Шарков и Роман Дидковский вплотную продолжили работать с ветеранами СВО, процессом их адаптации после возращения домой. Дмитрий Лаврусь вышел с проектом, нацеленным на обеспечение безопасности в жилых кварталах. Парламентарии, работа которых связана со спортом, выступают с инициативами по вовлечению жителей в занятия физкультурой. Например, Арсен Джалилов обозначил предложения по проведению спортивных мероприятий для семейных команд. Андрей Набиев, Роман Дидковский, Денис Радченко и другие депутаты включились в формирование Молодёжного парламента при Думе — совещательной структуры для молодых парней и девушек с активной гражданской позицией. Отвечая на вопрос о единодушии Думы и администрации, скажу: да, это действительно так, когда речь идет о принятии решений по вопросам, касающимся улучшения качества жизни тольяттинцев.