Театр "СамАрт" приглашает на спектакль "Воскресение"

Представление по мотивам романа Л.Н.Толстого пройдет 15, 16, 17 марта в 18:00 по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 109. Спектакль идет 2 часа 30 минут с одним антрактом (16+).

Первая постановка художественного руководителя Дениса Хусниярова на сцене "СамАрта" с Алексеем Меженным и Марией Феофановой в главных ролях по мотивам последнего романа Льва Николаевича Толстого. Произведение подводит итог русской жизни XIX века. Автор пьесы - Алексей Житковский.

"Воскресение" Алексея Житковского - пьеса-размышление на тему о том, что же такое жизнь главного героя Дмитрия Нехлюдова - реальность или иллюзия. Герой будто находится во сне, в пространстве нереальности, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому.

Он, будучи богатым дворянином, подталкивает невинную горничную Катюшу к падению.

И суд, совершающийся над ней, - это спусковой крючок, нажатие на который приводит Дмитрия к главному вопросу: "Что же было в моей жизни?"

Возможно ли прозрение для человека, который совершил проступок?

Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора, ведь герой, как по лабиринту, перемещается от богатых домов до казенных заведений, от острожной церкви до театра, от деревенской избы до сената, встречает на своем пути тысячи людей, обстоятельства жизни закручивают его, но нужно разобраться, что здесь настоящее…

Режиссер-постановщик - Денис Хуснияров (художественный руководитель театра "СамАрт"). Художник-постановщик - Семен Пастух (лауреат премии "Золотая Маска").

Композитор - Василий Тонковидов. Балетмейстер - Павел Самохвалов.