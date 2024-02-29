16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль "12" Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12" В Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский Дом" Победители "Театрального Приволжья" поработают с мастерами ГИТИСа Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC"

Театр Культура

Театр "СамАрт" приглашает на спектакль "Воскресение"

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представление по мотивам романа Л.Н.Толстого пройдет 15, 16, 17 марта в 18:00 по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 109. Спектакль идет 2 часа 30 минут с одним антрактом (16+).

Первая постановка художественного руководителя Дениса Хусниярова на сцене "СамАрта" с Алексеем Меженным и Марией Феофановой в главных ролях по мотивам последнего романа Льва Николаевича Толстого. Произведение подводит итог русской жизни XIX века. Автор пьесы - Алексей Житковский.

"Воскресение" Алексея Житковского - пьеса-размышление на тему о том, что же такое жизнь главного героя Дмитрия Нехлюдова - реальность или иллюзия. Герой будто находится во сне, в пространстве нереальности, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому.

Он, будучи богатым дворянином, подталкивает невинную горничную Катюшу к падению.

И суд, совершающийся над ней, - это спусковой крючок, нажатие на который приводит Дмитрия к главному вопросу: "Что же было в моей жизни?"

Возможно ли прозрение для человека, который совершил проступок?

Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора, ведь герой, как по лабиринту, перемещается от богатых домов до казенных заведений, от острожной церкви до театра, от деревенской избы до сената, встречает на своем пути тысячи людей, обстоятельства жизни закручивают его, но нужно разобраться, что здесь настоящее…

Режиссер-постановщик - Денис Хуснияров (художественный руководитель театра "СамАрт"). Художник-постановщик - Семен Пастух (лауреат премии "Золотая Маска").

Композитор - Василий Тонковидов. Балетмейстер - Павел Самохвалов.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3