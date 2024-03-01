Футболисты "Крыльев" Горшков и Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Юрий Горшков.

Национальная команда проведет сбор в Новогорске. Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве - 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.