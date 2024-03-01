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Футбол Спорт

Футболисты "Крыльев" Горшков и Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Юрий Горшков.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Национальная команда проведет сбор в Новогорске. Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве - 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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