Футболисты "Крыльев" Горшков и Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Юрий Горшков.
Национальная команда проведет сбор в Новогорске. Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве - 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?