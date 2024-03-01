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Экономика и бизнес

Российская экономика показала устойчивость благодаря решениям главы страны и деятельности предприятий

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили итоги деятельности за прошедший год и обозначили планы на 2024.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, его первый заместитель, президент Лиги Владимир Гутенев, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Как отметил глава СоюзМаш Сергей Чемезов, прошедший год, несмотря на сложности, продемонстрировал высокую устойчивость реального сектора российской экономики.

"Успехи стали возможны благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина и эффективной работе Правительства. Особая роль в получении таких результатов принадлежит промышленным и оборонным предприятиям, включая коллективы, входящие в СоюзМаш", — заявил председатель Союза.

Президент СоюзМаш обозначил среди приоритетных на текущий год задачи по дальнейшему укреплению оборонного потенциала России, опережающее развитие ключевых отраслей промышленности, решение кадрового дефицита реального сектора экономики. "Уверен, все задуманное нами будет успешно реализовано", — резюмировал Сергей Чемезов.

Владимир Гутенев в ходе своего выступления проинформировал о трансформации направлений работы Союза в прошлом году с учетом новых вызовов. По словам первого вице-президента СоюзМаш, актуализация молодежных проектов уже дала свои результаты. Во Всероссийской акции "Неделя без турникетов" участвовало около 370 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2022 году. В инженерной олимпиаде "Звезда" в 2022/23 учебном году приняли участие рекордное количество школьников — более 372 тысяч. Форум "Инженеры будущего" собрал максимальное количество зарубежных участников из 73 стран.

В заключение состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги.

Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева является куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш России.

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