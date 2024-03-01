В личном кабинете клиента "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за тепло

С 1 марта клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за тепло за февраль. Оперативно узнать свое начисление за минувший месяц и произвести оплату можно в Личном кабинете.
Данный сервис предназначен для управления лицевым счетом онлайн, где бы клиент ни находился. Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства и имеет веб-версию. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.
"Вместе с тем в платежных документах за февраль победители акции "В Новый год — без долгов" увидят призовое зачисление в размере 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Бонус от энергетиков получат 172 жителя Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Поздравляю счастливчиков и желаю удачи в будущих акциях всем клиентам энергокомпании!" — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Уточнить лицевые счета победителей акции "В Новый год — без долгов!" 2023–2024 гг. можно на официальном сайте компании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!