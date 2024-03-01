"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 0:2

В первом матче после зимней паузы Мир РПЛ "Крылья Советов" 1 марта в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом". Матч завершился в пользу хозяев поля - 2:0.
Счет в матче открыли хозяева поля на 29-й минуте встречи. Подачу с углового замкнул экс-самарец Егор Голенков — 1:0. На 80-й минуте встречи вышедший на замену Иван Комаров довел счет до 2:0.
В составе "Крыльев" дебютировали Франко Орозко, вышедший на замену на 63-й минуте, и Кирилл Печенин, вышедший на замену на 84-й минуте игры.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 8 марта, в 15:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?