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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 0:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче после зимней паузы Мир РПЛ "Крылья Советов" 1 марта в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом". Матч завершился в пользу хозяев поля - 2:0.

Счет в матче открыли хозяева поля на 29-й минуте встречи. Подачу с углового замкнул экс-самарец Егор Голенков — 1:0. На 80-й минуте встречи вышедший на замену Иван Комаров довел счет до 2:0.

В составе "Крыльев" дебютировали Франко Орозко, вышедший на замену на 63-й минуте, и Кирилл Печенин, вышедший на замену на 84-й минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 8 марта, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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