"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 0:2

В первом матче после зимней паузы Мир РПЛ "Крылья Советов" 1 марта в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом". Матч завершился в пользу хозяев поля - 2:0.

Счет в матче открыли хозяева поля на 29-й минуте встречи. Подачу с углового замкнул экс-самарец Егор Голенков — 1:0. На 80-й минуте встречи вышедший на замену Иван Комаров довел счет до 2:0.

В составе "Крыльев" дебютировали Франко Орозко, вышедший на замену на 63-й минуте, и Кирилл Печенин, вышедший на замену на 84-й минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 8 марта, в 15:00.