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Футбол Спорт

Футболисты "Акрона" уступили на домашнем поле "Родине"

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 марта, в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем поле потерпел поражение от московской "Родины".

Гости поля одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме в составе "Родины" гол забил Астемир Гордюшенко. Во второй половине Иван Тимошенко удвоил преимущество московской команды.

 

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