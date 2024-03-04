Футболисты "Акрона" уступили на домашнем поле "Родине"

В воскресенье, 3 марта, в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем поле потерпел поражение от московской "Родины".
Гости поля одержали победу со счетом 2:0.
В первом тайме в составе "Родины" гол забил Астемир Гордюшенко. Во второй половине Иван Тимошенко удвоил преимущество московской команды.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?