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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отказала в малоэтажной застройке в Кировском районе

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала два постановления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования двух земельных участков в Кировском районе.

"Постановляю отказать <...> в связи с рекомендациями Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары с учетом заключения о результатах общественных обсуждений", - сообщается в обоих документах, подписанных Еленой Лапушкиной.

Напомним, в декабре 2023 г. в Самаре проходили общественные обсуждения, на которых жителям предлагалось проголосовать за малоэтажное строительство в Кировском районе. Под застройку предлагалось выделить два участка, расположенных на ул. Промежуточной, по 1100 кв. метров каждый.

Заявителем выступала индивидуальный предприниматель Г.К.Вибе. В голосовании участвовало около 70 человек, из них проект застройки поддержали всего четверо. Среди основных аргументов проголосовавших "против": уже имеющаяся перегруженность коммунальной инфраструктуры, потенциальный транспортный коллапс, к которому приведет увеличение автомобильного трафика, отсутствие возможности построить социальные объекты - под детсады, школы, поликлиники нет места. Опасения высказали самарцы, проживающие в пос. Яблонька и МКД ЖК "Олимпия".

 

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