Самарцы выступили против малоэтажного строительства в Кировском районе

Мэрия Самары опубликовала заключение по итогам общественных обсуждений, которые проходили с 5 декабря. Жители единогласно выразили отрицательное мнение касательно застройки в Кировском районе.

Напомним, в начале декабря в Самаре стартовали общественные обсуждения, где одним из вопросом стало строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки в Кировском районе. Под застройку предлагалось выделить два участка, расположенные на ул. Промежуточной, по 1100 кв. метров каждый.

Заявителем выступала индивидуальный предприниматель Г. К. Вибе. В голосовании приняли участие около 70 человек, всего четверо поддержали проект застройки. Среди основных аргументов проголосовавших "против": уже имеющаяся перегруженность коммунальной инфраструктуры, потенциальный транспортный коллапс, к которому приведет увеличение автомобильного трафика, отсутствие возможности построить социальные объекты - под детсады, школы, поликлиники нет места. Опасения высказали самарцы, проживающие в пос. Яблонька и МКД ЖК "Олимпия".

"Существующие системы водоснабжения, энергоснабжения на данный момент уже перегружены, давление воды низкое, постоянные скачки напряжения. Дорожное покрытие проездов не рассчитано на высокий трафик движения автотранспорта. Размеры земельного участка не позволяют организовать парковочную зону, соответственно, автомобили будут стоять на проездах поселка. Близкое расположение грунтовых вод", - считает Е. Э. Агранович.

"Я против застройки малоэтажными многоквартирными домами п. Яблонька по нескольким причинам. Первая - увеличение автомобильного трафика. Дороги, которые имеются, не позволяют проходить большему транспортному потоку. На данный момент в поселке сложная ситуация с автомобильным трафиком. В случае постройки многоквартирного дома нагрузка увеличится. Прямой подъездной путь к данным участкам доступен только с ул. Бронной, которая уже перегружена, остальные подъездные пути доступны только через улицы поселка, которые не имеют хорошего дорожного покрытия и на данный момент тоже перегружены. Не понятно, за счет каких территорий будет обеспечено необходимое количество парковочных мест.

Второе - нагрузка на коммунальные сети серьезно возрастет. На данный момент, электросети перегружены и часто ремонтируются. Давление воды в трубах низкое, тоже неизвестно, от каких сетей подключат водоснабжение. Непонятно, как будут обеспечены жители данного многоквартирного дома социальной инфраструктурой (садики, школы, больницы)", - убежден М. В. Никифоров.

Общественные обсуждения признаны состоявшимися.