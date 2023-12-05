Жители Самары решат, нужна ли малоэтажная застройка в Кировском районе

Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений. Один из вопросов - потенциально строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки в Кировском районе.

Под застройку предполагается выделить два участка - по 1100 кв. метров каждый. Оба расположены на ул. Промежуточной.

Согласно публичной кадастровой карте разрешенное использование земли - "для индивидуального жилищного строительства".

Срок проведения общественных обсуждений - с 5 по 26 декабря. Экспозиция проекта решений будет открыта с 12 по 19 декабря включительно.

"Перечень информационных материалов к проекту решений будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства", - отмечается в сообщении мэрии.