Александр Безрученко добился согласия мэрии Самары на расширение коттеджного поселка

Власти Самары опубликовали постановление, в соответствии с которым Александру Безрученко предоставляется разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 11,7 тыс. кв метров в Куйбышевском районе Самары. Постановление подписано главой города Еленой Лапушкиной.

"Постановляю предоставить Безрученко А. Г. разрешение <…> на строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки", — отмечается в тексте постановления.

Речь идет о коттеджном поселке Grand Village Implozia, строительством которого занимается ООО "СК Имплозия", принадлежащее Александру Безрученко, сыну Гранта Безрученко, основателя аптечной сети "Имплозия", умершего в 2015 году. "СК Имплозия" с уставным капиталом в 15 тыс. руб., по данным ИАС Seldon Basis, было создано в 2018 году. Grand Village Implozia, согласно публикациям в СМИ, находится на берегу озера в Куйбышевском районе Самары. Земельные участки планируется использовать под малоэтажную застройку. Здесь появятся 142 дома, более половины из которых уже построены и сданы.

В компании "СК Имплозия" порталу Волга Ньюс" подтвердили планы о расширении поселка.

Напомним, в январе 2024 г. ООО "Волгарь" обратилось в Арбитражный суд Самарской области в попытке оспорить сделку продажи земельных участков недалеко от одноименного жилого микрорайона Александру Безрученко — владельцу ООО "СК Имплозия". Информация об этом содержится в КАД ВАС.