Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает на оперу "Пиковая дама"

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Пиковая дама" Петра Чайковского. Представление пройдет 27 марта (12+).

Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.

Либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Главные партии исполнят блистательные звезды оперного искусства. Это приглашенные артисты Геликон-Оперы и Большого театра Беларуси:

Герман — Иван Гынгазов (Геликон-Опера);

Графиня — Оксана Якушевич (Большой театр Беларуси);

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов.

Автор идеи и программы фестиваля — Хумарьян С. П., заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области.