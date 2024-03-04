Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает на оперу "Пиковая дама"

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Пиковая дама" Петра Чайковского. Представление пройдет 27 марта (12+).
Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.
Либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.
Главные партии исполнят блистательные звезды оперного искусства. Это приглашенные артисты Геликон-Оперы и Большого театра Беларуси:
Герман — Иван Гынгазов (Геликон-Опера);
Графиня — Оксана Якушевич (Большой театр Беларуси);
Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов.
Автор идеи и программы фестиваля — Хумарьян С. П., заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.