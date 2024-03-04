16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль "12" Никита Михалков представит в Самаре спектакль "12" В Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский Дом" Победители "Театрального Приволжья" поработают с мастерами ГИТИСа Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC"

Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает на оперу "Пиковая дама"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет оперу "Пиковая дама" Петра Чайковского. Представление пройдет 27 марта (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.

Либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Главные партии исполнят блистательные звезды оперного искусства. Это приглашенные артисты Геликон-Оперы и Большого театра Беларуси:

Герман — Иван Гынгазов (Геликон-Опера);

Графиня — Оксана Якушевич (Большой театр Беларуси);

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов.

Автор идеи и программы фестиваля — Хумарьян С. П., заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31