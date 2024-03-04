Театр "Город" покажет трагедию Уильяма Шекспира "Король Лир"

В субботу, 9 марта, в 18:00, и в воскресенье, 10 марта, в 16:00, театр "Город" представит премьеру спектакля "Король Лир" (16+) по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.
"Величественная история, рассказывающая о властном короле Древней Англии, который разделяет свое королевство между тремя дочерями и затем сталкивается с предательством, разочарованием и неблагодарностью. В спектакле заложены темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды", — рассказывают организаторы.
Режиссер — Алексей Романов, в главной роли — Борис Трейбич.
Продолжительность: три с половиной часа с одним антрактом.
Спектакль можно будет увидеть в Областной научной библиотеке — пр. Ленина, 14а.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.