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Театр Культура

Театр "Город" покажет трагедию Уильяма Шекспира "Король Лир"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 марта, в 18:00, и в воскресенье, 10 марта, в 16:00, театр "Город" представит премьеру спектакля "Король Лир" (16+) по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.

Фото: театр Город

"Величественная история, рассказывающая о властном короле Древней Англии, который разделяет свое королевство между тремя дочерями и затем сталкивается с предательством, разочарованием и неблагодарностью. В спектакле заложены темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды", — рассказывают организаторы.

Режиссер — Алексей Романов, в главной роли — Борис Трейбич.

Продолжительность: три с половиной часа с одним антрактом.

Спектакль можно будет увидеть в Областной научной библиотеке — пр. Ленина, 14а.

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