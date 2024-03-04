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Экономика и бизнес

ТоАЗ взыскал 3,8 млрд руб. с экс-менеджера за продажу аммиака и карбамида по заниженным ценам

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ТольяттиАзот" взыскало с бывшего гендиректора ЗАО "Корпорация "ТольяттиАзот" Вячеслава Суслова и швейцарской компании "Амеропа АГ"(Ameropa AG) 3,8 млрд руб. убытков.

Недополученная сумма образовалась вследствие сделок в 2016 г. между ТоАЗом и аффилированной на тот момент компанией "Амеропа АГ". Швейцарская организация выступала трейдером, через которого продукция реализовывалась по заниженным ценам. 

"Амеропа АГ" входила в модель дистрибуции продукции ТоАЗа на мировом рынке. Продажа аммиака и карбамида по заниженным ценам шла, как выявило следствие, с 2007 года. Так, за первые пять лет такой торговли ущерб предприятию насчитали на сумму 85 млрд рублей. В 2019 г. за мошенничество и уклонение от налогов были заочно приговорены к реальным срокам экс-президент ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимир Махлай и его сын Сергей. Осужденные находится за пределами РФ.

Проверка за 2016 г. установила на ТоАЗе занижение налога на прибыль организаций на сумму 3,8 млрд рублей. "При этом в ноябре 2019 года бывшее руководство АО "Тольяттиазот" признало то, что расчет налогооблагаемой базы по поставкам аммиака и карбамида в 2016 году АО "Тольяттиазот" был произведен с грубыми нарушениями действовавшего налогового законодательства России", - говорится в определении суда.

К концу 2021 г. на заводе сменилось руководство, которое уже в следующем году обнаружило результаты проверки ФНС по сделкам с "Амеропа". Новый менеджмент ТоАЗа обратился в арбитражный суд с иском о взыскании суммы убытков с Вячеслава Суслова и компании "Амеропа АГ". Вячеслав Суслов до 2019 г. был гендиректором ЗАО "Корпорация "ТольяттиАзот", которое являлось управляющей компанией завода и принимало решения. 

В ходе судебного разбирательства представитель "Амеропа" ходатайствовал о "переезде" дела в Лондонский международный арбитражный суд. Суслов, в свою очередь, просил об экспертизе в части определения соответствия цены продукции ее рыночной стоимости. Кроме того, настаивал на ответственности корпорации "Тольяттиазот" и ее органов за вменяемый убыток.

Суд не согласился с позицией ответчиков и вынес решение о взыскании 3,8 млрд руб. с Вячеслава Суслова и компании "Амеропа АГ".

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