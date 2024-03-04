ТоАЗ взыскал 3,8 млрд руб. с экс-менеджера за продажу аммиака и карбамида по заниженным ценам

АО "ТольяттиАзот" взыскало с бывшего гендиректора ЗАО "Корпорация "ТольяттиАзот" Вячеслава Суслова и швейцарской компании "Амеропа АГ"(Ameropa AG) 3,8 млрд руб. убытков.

Недополученная сумма образовалась вследствие сделок в 2016 г. между ТоАЗом и аффилированной на тот момент компанией "Амеропа АГ". Швейцарская организация выступала трейдером, через которого продукция реализовывалась по заниженным ценам.

Проверка за 2016 г. установила на ТоАЗе занижение налога на прибыль организаций на сумму 3,8 млрд рублей. "При этом в ноябре 2019 года бывшее руководство АО "Тольяттиазот" признало то, что расчет налогооблагаемой базы по поставкам аммиака и карбамида в 2016 году АО "Тольяттиазот" был произведен с грубыми нарушениями действовавшего налогового законодательства России", - говорится в определении суда.

К концу 2021 г. на заводе сменилось руководство, которое уже в следующем году обнаружило результаты проверки ФНС по сделкам с "Амеропа". Новый менеджмент ТоАЗа обратился в арбитражный суд с иском о взыскании суммы убытков с Вячеслава Суслова и компании "Амеропа АГ". Вячеслав Суслов до 2019 г. был гендиректором ЗАО "Корпорация "ТольяттиАзот", которое являлось управляющей компанией завода и принимало решения.

В ходе судебного разбирательства представитель "Амеропа" ходатайствовал о "переезде" дела в Лондонский международный арбитражный суд. Суслов, в свою очередь, просил об экспертизе в части определения соответствия цены продукции ее рыночной стоимости. Кроме того, настаивал на ответственности корпорации "Тольяттиазот" и ее органов за вменяемый убыток.

Суд не согласился с позицией ответчиков и вынес решение о взыскании 3,8 млрд руб. с Вячеслава Суслова и компании "Амеропа АГ".