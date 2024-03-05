Стали известны адреса, где на неделе отключат воду

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на текущей неделе по ряду адресов возможно кратковременное отключение водоснабжения, сообщает мэрия города со ссылкой на "РКС-Самара"

Так, во вторник, 5 марта, планируется заменить пожарный гидрант на ул. Сокской. Для этого с 09:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: частный сектор ул. Сокская с 90-141.

В среду, 6 марта, будет произведена замена водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Грозненской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 08:00 до 21:00 по адресам: ул. Медицинская, 1; ул. Бакинская, 5, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; пер. Торговый 4а, 4, 2, 6, 3, 7, 1, 5, ул. Зеленая, 8а, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 18; пер. Молодежный, 3, 3а, 4, 5, 6, 8; ул. Калининградская, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 8; ул. Стадионная 4, ул. Грозненская, 2, 2 к1, 2 к3, 2 к4, 2 к5, 2б, 4.

Бойлер будет находиться на ул. Зеленая 8а и в пер. Торговый 4а.

В четверг, 7 марта, будет произведена замена пожарного гидранта по ул. Запорожской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Запорожская 9А, 17А, ул. Гагарина 120а, 122а, ул. Победы 2А.

Бойлер поставят на ул. Запорожская 17а.

Граждан просят обратить внимание, что информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.