Военнослужащие самоходного артиллерийского полка и соединения спецназначения группировки войск "Центр" приняли участие в голосовании

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Военнослужащие самоходного артиллерийского полка и соединения специального назначения группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на авдеевском направлении специальной военной операции смогли досрочно реализовать право отдать свой голос на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в зоне проведения СВО.