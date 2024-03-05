Владимир Гутенев и Андрей Турчак передали бригаде спецназа Центрального военного округа и отряду БАРС-15 "Ермак" беспилотники и аптечки

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев совместно с руководителем Рабочей группы по СВО, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком передали бригаде спецназа Центрального военного округа и отряду БАРС-15 "Ермак" необходимое в зоне спецоперации.

В рамках акции "Всегда рядом", инициированной главой Союза машиностроителей России, генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым, бойцы получили 58 квадрокоптеров, 30 аккумуляторов к ним и 64 тактические аптечки.

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев при передаче груза подчеркнул, что это не первая помощь бригаде специального назначения Центрального военного округа и 15-му казачьему добровольческому отряду "Ермак". Только в прошлом году на фронт было передано 94 БПЛА.

"Достаточно большой блок в работе Союза машиностроителей России связан с гуманитарной помощью, потому что это не только помощь тем, кто находится на передовой, это и возможность для наших граждан через свою сопричастность стать участниками важнейших для страны процессов. Всего по линии акции "Всегда рядом", инициированной главой Союза машиностроителей России Сергеем Чемезовым, была оказана помощь на 560 млн рублей", - резюмировал Владимир Гутенев.

Акция "Всегда рядом" была объявлена для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Активно участвуют в акции региональные отделения Союза машиностроителей России, в том числе и Воронежское, куратором которого выступает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.