Три футболиста "Крыльев Советов" вызваны в сборные, сообщает пресс-служба клуба.

Егор Карпицкий и Кирилл Печенин получили вызов в национальную сборную Беларуси. Учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 по 27 марта. Сборная Беларуси сыграет товарищеский матч против Черногории 21 марта. Игра со сборной Мальты пройдет 26 марта. Начало матчей - 22:00 по самарскому времени.

Полузащитник "Крыльев" Амар Рахманович вызван в национальную сборную Боснии и Герцеговины. Боснийцы сыграют 21 марта в полуфинале плей-офф за право выхода на Евро-2024. Победитель этого матча 26 марта сыграет с командой из противостояния сборных Израиля и Исландии.