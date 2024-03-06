Олег Ивахин назначен замглавы Ставропольского района

Заместителем главы по ЖКХ, строительству, ГО и ЧС Ставропольского района назначен Олег Ивахин, пишет газета Ставрополь-на-Волге. Вячеслав Киреев представил его коллегам на аппаратном совещании в администрации.

"Олег Владимирович - опытный руководитель, ответственный человек. Хорошо знает темы, которыми будет заниматься. Первое, за что сразу беремся, - паводковые мероприятия", - заявил глава района.



Напомним, последние шесть лет Олег Ивахин проработал в администрации Самары, совмещая должности заместителя главы городского округа и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. В разные периоды руководил рядом муниципальных предприятий, деятельность которых так или иначе касалась коммунальной сферы, строительства и энергетики.