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Муниципалитеты Власть и политика

Олег Ивахин назначен замглавы Ставропольского района

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Заместителем главы по ЖКХ, строительству, ГО и ЧС Ставропольского района назначен Олег Ивахин, пишет газета Ставрополь-на-Волге. Вячеслав Киреев представил его коллегам на аппаратном совещании в администрации.

"Олег Владимирович - опытный руководитель, ответственный человек. Хорошо знает темы, которыми будет заниматься. Первое, за что сразу беремся, - паводковые мероприятия", - заявил глава района.

Напомним, последние шесть лет Олег Ивахин проработал в администрации Самары, совмещая должности заместителя главы городского округа и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. В разные периоды руководил рядом муниципальных предприятий, деятельность которых так или иначе касалась коммунальной сферы, строительства и энергетики.

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