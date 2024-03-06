Олег Ивахин назначен замглавы Ставропольского района

Заместителем главы по ЖКХ, строительству, ГО и ЧС Ставропольского района назначен Олег Ивахин, пишет газета Ставрополь-на-Волге. Вячеслав Киреев представил его коллегам на аппаратном совещании в администрации.
"Олег Владимирович - опытный руководитель, ответственный человек. Хорошо знает темы, которыми будет заниматься. Первое, за что сразу беремся, - паводковые мероприятия", - заявил глава района.
Напомним, последние шесть лет Олег Ивахин проработал в администрации Самары, совмещая должности заместителя главы городского округа и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. В разные периоды руководил рядом муниципальных предприятий, деятельность которых так или иначе касалась коммунальной сферы, строительства и энергетики.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули