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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" призывает организации региона следить за работоспособностью приборов учета тепла

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов — юридических лиц, что по целому ряду объектов Самарской области отсутствует возможность приема показаний приборов учета. В числе основных причин — необходимость проведения поверки или восстановления работоспособности счетчика.

Энергетики советуют уточнить информацию о статусе прибора учета по конкретному адресу на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".

"Причины могут быть самые разные — нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции или окончание межповерочного интервала. Но каждая из них влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию. Поэтому мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации", — рассказал технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Обращаем внимание, что после поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании pu_samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.

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