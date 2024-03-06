"ЭнергосбыТ Плюс" призывает организации региона следить за работоспособностью приборов учета тепла

АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов — юридических лиц, что по целому ряду объектов Самарской области отсутствует возможность приема показаний приборов учета. В числе основных причин — необходимость проведения поверки или восстановления работоспособности счетчика.
Энергетики советуют уточнить информацию о статусе прибора учета по конкретному адресу на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".
"Причины могут быть самые разные — нарушение работы прибора, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции или окончание межповерочного интервала. Но каждая из них влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию. Поэтому мы призываем своих клиентов в ежемесячном режиме отслеживать актуальность данной информации", — рассказал технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Обращаем внимание, что после поверки прибора учета или восстановления его работоспособности необходимо направить в адрес энергокомпании pu_samara@esplus.ru заявку с приложением пакета документов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!