Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом "Сколково"

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" — вошел в инновационный центр "Сколково". В новом статусе компания будет развивать проект по разработке технологии производства суперконструкционного высокотемпературного композитного пластика для 3D-печати.

Основная деятельность компании — производство филамента — пластика для 3D-печати, наполненного стекло- или углеволокном и имеющего высокую прочность и химическую стойкость. Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии. Преимущества этого процесса — способность создавать очень сложные поперечные сечения и обрабатывать хрупкие материалы. Благодаря разработке собственной рецептуры и технологии производства высокотемпературного филамента компания изготавливает пластик более стабильного диаметра, что исключает брак. "3ДВОЛК" имеет необходимые сертификаты, технические условия производства филамента подтверждены в аккредитованных лицензированных лабораториях — это ещё одно преимущество перед конкурентами.

"Научным руководителем нашего проекта выступал профессор кафедры "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" Илья Владимирович Нечаев. Он помогал нам оформлять научную документацию. Вместе с ним мы доработали свою технологию и начали её внедрять, — пояснил коммерческий директор ООО "ЗДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" Игорь Котяков.

Именно эта доработанная технология и была представлена экспертам Сколково.

Технопарк "Жигулёвская долина" с 2018 года является региональным оператором "Сколково", что позволяет местным резидентам проходить экспертизу для "Сколково" по ускоренной программе "Fast Track". Этой возможностью воспользовалось ООО "ЗДВОЛК".

"При подаче заявки в "Сколково" мы столкнулись с проблемой в сборе документации, — сказал Игорь Котяков. — Благодаря резидентству в "Жигулёвской долине" эту проблему удалось решить. Специалисты технопарка вместе с ментором "Сколково" помогли правильно оформить заявку, сделать презентацию нашего инновационного трека. Месяц кропотливой синхронной работы и успешное прохождение программы "Fast Track" позволило нашей компании стать резидентом "Сколково".

"3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" стал резидентом "Жигулёвской долины" в 2021 году с проектом по разработке высококонструкционных материалов. Технопарк предоставил полностью оборудованное помещение для организации производства.

"В технопарке "Жигулевская долина" готовы поддержать как перспективные инновационные стартапы, так и действующие технологические компании. Здесь действует целый комплекс услуг и возможностей, разобраться в которых помогут компетентные специалисты площадки. По итогам 2023 года наш технопарк признан лучшим в стране. И этот высокий статус накладывает определенные обязательства: работать на максимуме, быть примером и транслировать свой эффективный опыт выращивания бизнеса в сфере высоких технологий", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты технопарка помогают компании находить новых партнёров. В 2022 году была организована встреча с лидерами ракетно-космической отрасли — ЦСКБ "Прогресс", итогом которой стало подписание соглашения о намерениях. В прошлом году началось сотрудничество с компанией "Транспорт Будущего". Компания "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" постоянно расширяет географию заказчиков. Сегодня это не только Россия, но и Казахстан, Беларусь. В планах — Иран и Турция.

Поддержка резидентов технопарка ведётся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Говоря о преимуществах статуса резидента "Сколково", коммерческий директор "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" отметил, что экосистема московского технопарка позволяет обмениваться опытом, находить партнёров и поставщиков. Широкие возможности открывает участие в профильных конференциях — это очень эффективный инструмент для налаживания контактов и выхода на новые рынки. Еще одним бонусом является предоставление налоговых льгот. Это позволит компании удерживать цены и предлагать сотрудникам конкурентоспособный уровень зарплаты.

"Жигулёвская долина" является единым окном поддержки и развития в регионе для компаний, работающих в области технологических инноваций, — сказал директор технопарка Александр Сергиенко. — Фонд "Сколково" — наш партнёр, а наши резиденты становятся участниками "Сколково" и получают дополнительные меры поддержки Фонда для своих проектов. Количество компаний в регионе со статусом участника "Сколково" каждый год растет, а значит, растет их эффективность".