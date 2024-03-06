В Самарской области выявили 32 нелегальные финансовые организации

В Самарской области за 2023 г. Банк России выявил 32 нелегальных участника финансового рынка. Большинство из них — нелегальные кредиторы, которые работали под видом ломбардов, сообщает Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

"Нелегальные компании оказывают услуги по комиссионной торговле, скупке, хранению имущества граждан, фактически выдают займы под залог и работают как ломбарды. При этом такие организации не включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России, не соблюдают законодательные требования к ломбардной деятельности и не поднадзорны регулятору", — указывается в сообщении.

Например, договоры займа нелегалы подменяют договорами комиссионной торговли, купли-продажи с правом обратного выкупа, хранения. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка. Имущество, переданное нелегалам, не застраховано, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантии, что лжеломбард выплатит клиенту деньги за проданную вещь, если сумма, вырученная при ее реализации, превышает сумму ее оценки.

Информация о таких организациях была внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также передана Банком России в правоохранительные органы. Ряд нелегальных организаций, обнаруженных в регионе, уже прекратили свою деятельность.

"Легальный ломбард должен заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета. Если вам дают подписать какой-то другой договор, значит вы обратились не в ломбард. Чтобы не попасть к мошенникам, проверяйте, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов", — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

В отделении советуют не одалживать деньги у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе под залог имущества. Кредиты и займы имеют право выдавать только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы (КПК и СКПК) и ломбарды. Заключив договор с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, граждане могут потерять свое имущество.