Производитель электротехнических изделий из Тольятти открыл новый цех на грант Фонда содействия инновациям

Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.

Тольяттинское научно-производственное предприятие "Авис" уже 11 лет выпускает специальную электротехническую продукцию. В частности, здесь разрабатывают устройства, которые защищают птиц от поражения током на воздушных линиях электропередачи любого класса напряжения. Эти изделия помогают не только спасти пернатых, но и повысить надежность электроснабжения, а значит избавить самих энергетиков от значительных затрат на ликвидацию аварий в случае короткого замыкания.

"Наше самое популярное антиприсадочное устройство мы называем "Еж". Шипы устройства не позволяют птице присаживаться в зоне действия установленного ПЗУ, тем самым значительно снижают отрицательное воздействие от жизнедеятельности птиц", — рассказал руководитель экспортных проектов НПП "Авис" Олег Андреев.

Сегодня завод выпускает 25 наименований продукции, многие из них уникальны и не имеют аналогов. Важно, что передовые решения тольяттинских разработчиков тестируются совместно с орнитологами.

"Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работает сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

НПП "Авис" с успехом заместило импортную продукцию и продолжает работать над созданием новых изделий. Кроме того, предприятие ведет большую работу по локализации производства комплектующих. Так, в прошлом году удалось расширить производственно-складские площадки практически втрое.

"Мы приняли участие в конкурсе "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям и получили грант в размере 10 млн рублей. На полученные средства мы приобрели линию по производству стеклопластикового прутка. Это дало нам большой толчок в развитии — теперь некоторые комплектующие мы способны производить своими силами, а значит — снижать себестоимость изделий", — рассказал директор НПП "Авис" Владимир Цитцер.

Компания активно работает на экспорт, продукция тольяттинского предприятия востребована как в России, так и в странах СНГ. Благодаря активной внешнеэкономической деятельности, в 2023 году компания стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года".

"На экспорт мы отправляем разные виды продукции: антиприсадочные устройства, устройства изолирующего типа. Специально для заказчиков из Беларуси мы разработали устройство гнездообразующего типа. Как известно, в Беларуси много аистов. Эти прекрасные, крупные птицы создают большие проблемы для местных энергетиков. Мы предложили заводское решение, чтобы аисты вили гнезда в конкретных местах и не разрушали столбы ЛЭП", — рассказал Олег Андреев.

В ближайшие годы предприятие планирует вводить в ассортимент новые изделия, а также автоматизировать производство. Это позволит НПП "Авис" осваивать новые рынки, снижать себестоимость продукции и активно развиваться.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Это одна из приоритетных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.