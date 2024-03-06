16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд аннулировал сделки по продаже земель с участием экс-чиновницы Росимущества 40-летние трамваи и нехватка кадров: причины кризиса самарского транспорта "Корзина доброты": в российских сетевых магазинах пройдет социальный марафон Время — метрополитена: "Нам очень нужно метро!" РФ возвращает земли, фигурирующие в деле экс-чиновницы Росимущества

Государство и Бизнес Экономическая политика

Производитель электротехнических изделий из Тольятти открыл новый цех на грант Фонда содействия инновациям

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Тольяттинское научно-производственное предприятие "Авис" уже 11 лет выпускает специальную электротехническую продукцию. В частности, здесь разрабатывают устройства, которые защищают птиц от поражения током на воздушных линиях электропередачи любого класса напряжения. Эти изделия помогают не только спасти пернатых, но и повысить надежность электроснабжения, а значит избавить самих энергетиков от значительных затрат на ликвидацию аварий в случае короткого замыкания.

"Наше самое популярное антиприсадочное устройство мы называем "Еж". Шипы устройства не позволяют птице присаживаться в зоне действия установленного ПЗУ, тем самым значительно снижают отрицательное воздействие от жизнедеятельности птиц", — рассказал руководитель экспортных проектов НПП "Авис" Олег Андреев.

Сегодня завод выпускает 25 наименований продукции, многие из них уникальны и не имеют аналогов. Важно, что передовые решения тольяттинских разработчиков тестируются совместно с орнитологами.

"Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работает сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

НПП "Авис" с успехом заместило импортную продукцию и продолжает работать над созданием новых изделий. Кроме того, предприятие ведет большую работу по локализации производства комплектующих. Так, в прошлом году удалось расширить производственно-складские площадки практически втрое.

"Мы приняли участие в конкурсе "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям и получили грант в размере 10 млн рублей. На полученные средства мы приобрели линию по производству стеклопластикового прутка. Это дало нам большой толчок в развитии — теперь некоторые комплектующие мы способны производить своими силами, а значит — снижать себестоимость изделий", — рассказал директор НПП "Авис" Владимир Цитцер.

Компания активно работает на экспорт, продукция тольяттинского предприятия востребована как в России, так и в странах СНГ. Благодаря активной внешнеэкономической деятельности, в 2023 году компания стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года".

"На экспорт мы отправляем разные виды продукции: антиприсадочные устройства, устройства изолирующего типа. Специально для заказчиков из Беларуси мы разработали устройство гнездообразующего типа. Как известно, в Беларуси много аистов. Эти прекрасные, крупные птицы создают большие проблемы для местных энергетиков. Мы предложили заводское решение, чтобы аисты вили гнезда в конкретных местах и не разрушали столбы ЛЭП", — рассказал Олег Андреев.

В ближайшие годы предприятие планирует вводить в ассортимент новые изделия, а также автоматизировать производство. Это позволит НПП "Авис" осваивать новые рынки, снижать себестоимость продукции и активно развиваться.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Это одна из приоритетных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31