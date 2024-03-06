Скончался солист Самарского театра оперы и балета Александр Сибирцев

В среду, 6 марта, ушел из жизни оперный певец, солист Самарского театра оперы и балета Александр Сибирцев. Об этом сообщает театр.

Александр Сибирцев окончил Московскую консерваторию. С 1993 г. — солист Самарского театра оперы и балета. Начинал вокальную карьеру как баритон, спел более 20 партий, в числе которых — Евгений Онегин, Елецкий, Роберт, Фигаро и другие. Затем продолжил творческий путь как драматический тенор, сформировав обширный репертуар (более 50 партий): Герман, Отелло, Манрико, Радамес, Собинин, Самозванец, Андрей Хованский, Князь Голицын и многие другие.

С 1993 по 2001 гг. он являлся директором Самарского театра. В разные годы преподавал в ГИТИСе, Пермском педагогическом институте, Самарском институте культуры, Самарском педагогическом университете, воспитав целую плеяду студентов-вокалистов.

"Коллектив Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича выражает глубокие соболезнования Дмитрию Александровичу Сибирцеву, родным и близким Александра Сергеевича. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти", — отмечается в сообщении театра.

Прощание с Александром Сибирцевым состоится 8 марта с 10:00 до 12:00 в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета.