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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре в честь 60-летия транспортного подразделения "Т Плюс" отмечены лучшие сотрудники

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина наградила лучших сотрудников Волжского филиала АО "ЮНИС" (дочернее предприятие ПАО "Т Плюс"). В общей сложности отмечен добросовестный труд 24 специалистов предприятия, которое в этом году отмечает 60 лет со дня своего создания.

Волжский филиал АО "ЮНИС" обеспечивает весь комплекс автотранспортных услуг, включающий выполнение грузоподъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. На сегодняшний день в организации работает 698 человек, большая часть из которых трудятся машинистами и водителями автомобилей, автобусов, кранов, экскаваторов, погрузчиков и тракторов. Автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

"Я рада наградить лучших сотрудников этой компании, среди которых и слесари-авторемонтники, и водители, и инженерно-технический персонал! Именно они обеспечивают стабильную работу стратегически важного предприятия в регионе", — отметила Ирина Никишина.

"Каждый из наших работников вносит свой вклад в надежное теплоснабжение жителей региона, обеспечивая энергетиков всей необходимой техникой. Уверен, столь высокая оценка заслуг персонала станет стимулом для еще более качественного выполнения производственных задач", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.

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