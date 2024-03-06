В Самаре в честь 60-летия транспортного подразделения "Т Плюс" отмечены лучшие сотрудники

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина наградила лучших сотрудников Волжского филиала АО "ЮНИС" (дочернее предприятие ПАО "Т Плюс"). В общей сложности отмечен добросовестный труд 24 специалистов предприятия, которое в этом году отмечает 60 лет со дня своего создания.
Волжский филиал АО "ЮНИС" обеспечивает весь комплекс автотранспортных услуг, включающий выполнение грузоподъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. На сегодняшний день в организации работает 698 человек, большая часть из которых трудятся машинистами и водителями автомобилей, автобусов, кранов, экскаваторов, погрузчиков и тракторов. Автопарк насчитывает более 580 единиц техники.
"Я рада наградить лучших сотрудников этой компании, среди которых и слесари-авторемонтники, и водители, и инженерно-технический персонал! Именно они обеспечивают стабильную работу стратегически важного предприятия в регионе", — отметила Ирина Никишина.
"Каждый из наших работников вносит свой вклад в надежное теплоснабжение жителей региона, обеспечивая энергетиков всей необходимой техникой. Уверен, столь высокая оценка заслуг персонала станет стимулом для еще более качественного выполнения производственных задач", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!