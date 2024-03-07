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В Самаре выделили 65 млн рублей на снос 30 аварийных домов: адреса

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент управления имуществом объявил конкурс на поиск подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в городе. Начальная цена контракта составляет 65, 74 млн рублей.

В описании объекта закупки приведен список объектов капитального строительства под снос.

В Самарском районе снесут дома на ул. Венцека (№ 18, литеры БВГбб1вв1в2г), ул. Фрунзе (дом № 133, литера АА1А2), ул. Алексея Толстого (дом № 86, литера Бб).

В Куйбышевском районе под снос пойдут здания на ул. Воздушного Флота (дом № 3, литера 56), в пер. Сиреневом (дома №№ 2, 6), на ул. Лысвенской (дом № 18).

 

В Железнодорожном районе планируется снести дома на ул. Деповской (дом № 6, литера А), ул. Белогородской (дом № 5, литера Ы, дом № 7, литера О), ул. Красноармейской (дом № 66, литера Аа, литера Бб), ул. Уфимской (дом № 2, литеры К, К1), ул. Чернореченской (дом № 7, литера А).

В Красноглинском районе снесут строения в п. Управленческий на ул. Сергея Лазо (дом № 12), на ул. Парижской Коммуны (дом № 9/8, дом № 11, литера Т1), в пос. Мехзавод (квартал 1, дом № 19, литера Д), на Березовом проезде (дом № 12), в пос. Красная Глинка (квартал 1, дом № 11, литера А),

В Ленинском районе под снос отправятся три дома: на ул. Маяковского (дом № 52, литеры Г, г, г1), на ул. Братьев Коростелевых (дом № 168, литеры Б, Б1, б), на ул. Ленинской (дом № 193, литера внутренняя А).

В Октябрьском районе планируется снести здание на ул. Ново-Садовой (дом № 167, литера Ж).

В Кировском районе под снос пойдут дома по ул. Советской (дом № 60, литеры ББ2Б3Б4б1, дом № 56, литеры ГГ1Г2Г3Г4г, дом № 110, литера В, В1,В2,В3,В4,в2, дом № 35), ул. Металлистов (дом № 49, литеры Р, Р1,Р2,Р4,р2,р3,р4), ул. Дальневосточной (дом № 31А, литеры АА1А2А3А4).

Победителя торгов определят после 18 марта. Сроки исполнения контракта - с даты заключения до конца 2024 года.

 

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