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ЖКХ и благоустройство Общество

Власти Самары выделили 171 млн рублей на благоустройство бульвара и двух парков

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который займется благоустройством общественных территорий в Самаре. На эти цели выделяют 171, 35 млн рублей.

На эти средства, в частности, нужно будет благоустроить бульвар по ул. Чернореченской в Железнодорожном районе, а также два парка в Промышленном районе - "Молодежный"  (3 этап) и "Воронежские озера" (3 этап).

Подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2024 года. Победитель торгов определится после 27 марта.

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