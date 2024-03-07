Власти Самары выделили 171 млн рублей на благоустройство бульвара и двух парков

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который займется благоустройством общественных территорий в Самаре. На эти цели выделяют 171, 35 млн рублей.

На эти средства, в частности, нужно будет благоустроить бульвар по ул. Чернореченской в Железнодорожном районе, а также два парка в Промышленном районе - "Молодежный" (3 этап) и "Воронежские озера" (3 этап).

Подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2024 года. Победитель торгов определится после 27 марта.