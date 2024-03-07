Коммунальщики предупредили самарцев об отключениях воды на следующей неделе

В "РКС-Самара" озвучили адреса, по которым на следующей неделе планируются отключения холодного водоснабжения.
Во вторник, 12 марта, ориентировочно с 10:00 до 14:00 планируется отключить водоснабжение по адресу ул. Победы, 3 для замены пожарного гидранта.
В среду, 13 марта, планируют провести ремонт насосных агрегатов и для этого отключат водоснабжение по адресу ул. Авроры, 92 с 10:30 до 12:30.
В этот же день, 13 марта бригада будет проводить врезку в водопроводную линию, придется отключить дома по ул. Гагарина, 48 и 52 с 9:00 до 23:00.
"Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован", — предупредили в "РКС-Самара".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!