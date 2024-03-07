Коммунальщики предупредили самарцев об отключениях воды на следующей неделе

В "РКС-Самара" озвучили адреса, по которым на следующей неделе планируются отключения холодного водоснабжения.

Во вторник, 12 марта, ориентировочно с 10:00 до 14:00 планируется отключить водоснабжение по адресу ул. Победы, 3 для замены пожарного гидранта.

В среду, 13 марта, планируют провести ремонт насосных агрегатов и для этого отключат водоснабжение по адресу ул. Авроры, 92 с 10:30 до 12:30.

В этот же день, 13 марта бригада будет проводить врезку в водопроводную линию, придется отключить дома по ул. Гагарина, 48 и 52 с 9:00 до 23:00.

"Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован", — предупредили в "РКС-Самара".