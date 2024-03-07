"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с наступающим Международным женским днем

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили посетительниц офисов обслуживания в канун Международного женского дня 8 марта. Клиенты энергокомпании получили оперативное обслуживание, сладкие подарки и хорошее настроение.
"В большинстве своем посетителями наших офисов обслуживания являются именно женщины. В этот день мы постарались создать для наших клиентов праздничную атмосферу и поблагодарить их за ответственное отношение к оплате услуг энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
В течение рабочего дня сладкие подарки от энергетиков получили несколько сотен посетителей офисов обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!