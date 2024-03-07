Сотрудницу "Т Плюс" признали "Женщиной года"

Аппаратчик химического цеха Сызранской ТЭЦ (ПАО "Т Плюс") Ирина Крайнова признана "Женщиной года" в номинации "Женщина-лидер" в рамках традиционной премии Сызрани. В общей сложности были отмечены 23 жителя муниципалитета.
Ирина Крайнова пришла на предприятие в 2009 году. Для повышения квалификации окончила Ивановский государственный университет имени В.И.Ленина, после чего освоила целый ряд специальностей в химическом цехе станции. За 15 лет работы на Сызранской ТЭЦ зарекомендовала себя ответственным и квалифицированным специалистом, инициативным и исполнительным. Руководство компании и станции неоднократно поощряли ее за добросовестный труд: в 2021 и 2023 годах Ирина Евгеньевна награждалась почетными грамотами и благодарностями Самарского филиала "Т Плюс" и Сызранской ТЭЦ.
Еще две сотрудницы Сызранской ТЭЦ - руководитель группы ремонтов Наталья Курнакина и машинист крана Елена Астапкович - стали лауреатами ежегодной премии.
Напомним, весной 2023 года премии "Женщина года" удостоилась техник производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Марина Демчева.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!