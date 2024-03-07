Сотрудницу "Т Плюс" признали "Женщиной года"

Аппаратчик химического цеха Сызранской ТЭЦ (ПАО "Т Плюс") Ирина Крайнова признана "Женщиной года" в номинации "Женщина-лидер" в рамках традиционной премии Сызрани. В общей сложности были отмечены 23 жителя муниципалитета.

Ирина Крайнова пришла на предприятие в 2009 году. Для повышения квалификации окончила Ивановский государственный университет имени В.И.Ленина, после чего освоила целый ряд специальностей в химическом цехе станции. За 15 лет работы на Сызранской ТЭЦ зарекомендовала себя ответственным и квалифицированным специалистом, инициативным и исполнительным. Руководство компании и станции неоднократно поощряли ее за добросовестный труд: в 2021 и 2023 годах Ирина Евгеньевна награждалась почетными грамотами и благодарностями Самарского филиала "Т Плюс" и Сызранской ТЭЦ.

Еще две сотрудницы Сызранской ТЭЦ - руководитель группы ремонтов Наталья Курнакина и машинист крана Елена Астапкович - стали лауреатами ежегодной премии.

Напомним, весной 2023 года премии "Женщина года" удостоилась техник производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Марина Демчева.