"Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 0:2

В пятницу, 8 марта, в 20-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов"уступили ЦСКА, сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Счет в матче открыли гости на третьей минуте встречи. После подачи углового головой в сетку ворот мяч переправил Виллиан Роша — 0:1. На четвертой минуте второго тайма опять после углового после вновь отличился Виллиан Роша — 0:2. На 83 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове главный арбитр встречи назначил пенальти, который не смог реализовал Франко Орозко.

"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).

В следующем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже сыграют с "Факелом". Матчи этого тура запланированы на 23–25 апреля.