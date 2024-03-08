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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 0:2

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 марта, в 20-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов"уступили ЦСКА, сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли гости на третьей минуте встречи. После подачи углового головой в сетку ворот мяч переправил Виллиан Роша — 0:1. На четвертой минуте второго тайма опять после углового после вновь отличился Виллиан Роша — 0:2. На 83 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове главный арбитр встречи назначил пенальти, который не смог реализовал Франко Орозко.

"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).

В следующем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже сыграют с "Факелом". Матчи этого тура запланированы на 23–25 апреля.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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