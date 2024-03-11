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ЖКХ и благоустройство Общество

Предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе готовы к прохождению паводка

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Подразделения Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнили комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань в период паводка. Для этих целей в энергокомпании традиционно создана паводковая комиссия.

В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики "Т Плюс" проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал аварийно-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций.

В целом режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала "Т Плюс".

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Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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