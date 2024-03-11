Предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе готовы к прохождению паводка

Подразделения Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнили комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань в период паводка. Для этих целей в энергокомпании традиционно создана паводковая комиссия.

В рамках подготовки к весеннему половодью энергетики "Т Плюс" проверяют гидротехнические сооружения, ведут мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал аварийно-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций.

В целом режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала "Т Плюс".