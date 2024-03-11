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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на фестиваль оперного искусства

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 марта по 7 апреля 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" (12+).

Автор идеи и программы фестиваля - Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля - художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович Опера Балет" Евгений Хохлов. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на Самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.

На самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б.Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников фестиваля.

Откроется фестиваль оперой Н.А.Римского-Корсакова "Царская невеста" (15 марта). Далее зрителям будут представлены опера белорусского композитора С.А.Кортеса "Медведь" (19 марта), опера М.П.Мусоргского "Борис Годунов" (23 марта), опера П.И.Чайковского "Пиковая дама" (27 марта), опера П.И.Чайковского "Евгений Онегин" (30 марта), опера А.П.Бородина "Князь Игорь" (4 апреля).

Также в рамках фестиваля состоится концертная программа, в первом отделении которой прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором - кантата С.С.Прокофьева "Ледовое побоище" (5 апреля). Завершится фестиваль гала-концертом (7 апреля).

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