"Новые читки" в Самаре покажут камерный спектакль "Лекции о ничто"

16 и 17 марта в Самаре покажут камерный спектакль по "Лекции о ничто" (16+) композитора Джона Кейджа в исполнении четырех актеров проекта "Новые читки".

Поставил спектакль Никита Славич — режиссер, продюсер, автор променад-спектакля в самарском метрополитене "Прислоняться". В его активе работа над постановками для Александринского театра, Театрального музея Санкт-Петербурга, ГЭС-2, и других государственных театров, музеев, фондов и фестивалей. Он является куратором сайт-специфического подкаста "Театр быта".

Актеры: Наталья Грицай, Данил Емельянов, Наталья Прудникова, Валерий Кондратьев. Продюсер: Екатерина Горновитова.

"Новые читки" с 2018 г. объединяют предпринимателей, творческих людей города, которым интересен современный театр и благотворительность. В 2019 г. читки вошли в тройку лучших благотворительных проектов России по версии "Серебряного лучника". Также "Новые читки" отмечены на федеральном Фестивале социального театра "Особый взгляд" в 2020 году.

Билеты здесь: http://tickets.alabin.ru/event/014C0EF2CD3D3760296738. Стоимость билета — 650 рублей. Музей им. П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142).