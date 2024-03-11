"Новые читки" в Самаре покажут камерный спектакль "Лекции о ничто"

16 и 17 марта в Самаре покажут камерный спектакль по "Лекции о ничто" (16+) композитора Джона Кейджа в исполнении четырех актеров проекта "Новые читки".
Поставил спектакль Никита Славич — режиссер, продюсер, автор променад-спектакля в самарском метрополитене "Прислоняться". В его активе работа над постановками для Александринского театра, Театрального музея Санкт-Петербурга, ГЭС-2, и других государственных театров, музеев, фондов и фестивалей. Он является куратором сайт-специфического подкаста "Театр быта".
Актеры: Наталья Грицай, Данил Емельянов, Наталья Прудникова, Валерий Кондратьев. Продюсер: Екатерина Горновитова.
"Новые читки" с 2018 г. объединяют предпринимателей, творческих людей города, которым интересен современный театр и благотворительность. В 2019 г. читки вошли в тройку лучших благотворительных проектов России по версии "Серебряного лучника". Также "Новые читки" отмечены на федеральном Фестивале социального театра "Особый взгляд" в 2020 году.
Билеты здесь: http://tickets.alabin.ru/event/014C0EF2CD3D3760296738. Стоимость билета — 650 рублей. Музей им. П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.