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Футбол Спорт

Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вызван в сборную России

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков получил вызов в сборную России по футболу на мартовский сбор. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 14 по 25 марта в Новогорске. Сборная сыграет 2 товарищеских матча в Москве — 21 марта с Сербией, и 25 марта — Парагваем. Встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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