Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вызван в сборную России

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков получил вызов в сборную России по футболу на мартовский сбор. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 14 по 25 марта в Новогорске. Сборная сыграет 2 товарищеских матча в Москве — 21 марта с Сербией, и 25 марта — Парагваем. Встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?