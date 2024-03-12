Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вызван в сборную России

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков получил вызов в сборную России по футболу на мартовский сбор. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 14 по 25 марта в Новогорске. Сборная сыграет 2 товарищеских матча в Москве — 21 марта с Сербией, и 25 марта — Парагваем. Встречи пройдут на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина и начнутся в 21:00 по самарскому времени.