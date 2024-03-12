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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить троих мужчин, похитивших таксиста

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в похищении человека, вымогательств и похищении документа (п. п. "а, г" ч. 2 ст. 127, ст. 163, ст. 325 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2023 г. обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, привезли 21-летнего водителя такси в офис, расположенный на ул. Аврора, под предлогом оформления ДТП, после чего похитили его паспорт и потребовали 300 тыс. руб., насильно удерживая в указанном помещении. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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