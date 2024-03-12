В Самаре будут судить троих мужчин, похитивших таксиста

В Самаре перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в похищении человека, вымогательств и похищении документа (п. п. "а, г" ч. 2 ст. 127, ст. 163, ст. 325 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ноябре 2023 г. обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, привезли 21-летнего водителя такси в офис, расположенный на ул. Аврора, под предлогом оформления ДТП, после чего похитили его паспорт и потребовали 300 тыс. руб., насильно удерживая в указанном помещении. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..