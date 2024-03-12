Игорь Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на новость о том, что он является одним из кандидатов на аналогичный пост в "Спартаке", сообщает "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака" в случае увольнения Гильермо Абаскаля. По данным источника, кандидатуру 58-летнего тренера "Крыльев" пытаются продвинуть несколько лиц в структуре красно-белого клуба.
"Я не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать", - заявил Осинькин.
Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?