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Преступления Происшествия

Из-за падения ребенка в канализацию в Самаре возбудили дело

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СК РФ по Самарской области расследуют уголовное дело по факту ЧП с ребенком, которое случилось в конце декабря 2023 года.

Изначально сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. Женщина рассказывала, что она с полуторагодовалым ребенком живет в "Кошелев Парке" и малыш провалился в открытую и занесенную снегом ливнестоковую канализацию во время прогулки на площади рядом с детской горкой. Вытащить ребенка, по словам матери, помог прохожий.

Тогда на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Алексею Колбасину предоставить доклад о ходе проверки. Позже, после проведения проверки, было решено возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Как пояснили журналисту Волга Ньюс 12 марта в СУ СКР по Самарской области, расследование ведется, окончательное решение по нему еще не принято.

Выручает ли метро во время снегопада?

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