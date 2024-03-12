Самарец заплатит 350 тыс. руб. за комментарий в соцсети

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщили в суде.
"Желая побудить неограниченный круг лиц к посягательству на жизнь высших должностных лиц Российской Федерации в целях прекращения государственной деятельности, он разместил на общедоступной странице в социальной сети комментарий, содержащий призыв к террористической деятельности", — пояснили в суде.
Осужденному назначили штраф 350 тыс. руб. и на два года лишили его права администрировать сайты и каналы в интернете, а также вообще пользоваться всемирной сетью.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!