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Суды Происшествия

Самарец заплатит 350 тыс. руб. за комментарий в соцсети

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщили в суде.

"Желая побудить неограниченный круг лиц к посягательству на жизнь высших должностных лиц Российской Федерации в целях прекращения государственной деятельности, он разместил на общедоступной странице в социальной сети комментарий, содержащий призыв к террористической деятельности", — пояснили в суде.

Осужденному назначили штраф 350 тыс. руб. и на два года лишили его права администрировать сайты и каналы в интернете, а также вообще пользоваться всемирной сетью.

 

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