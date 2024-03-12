Профессиональное мастерство сотрудниц "Т Плюс" отметил глава Тольятти

Глава Тольятти Николай Ренц отметил благодарственными письмами трех сотрудниц ПАО "Т Плюс". Торжественное награждение прошло в рамках праздничного мероприятия в честь Международного женского дня.
Благодарственными письмами за добросовестный, плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Тольятти награждены лаборант химической лаборатории ТЭЦ ВАЗа Наталья Королева, машинист-обходчик по турбинному оборудованию Тольяттинской ТЭЦ Татьяна Пряничникова и машинист насосных установок Тольяттинских тепловых сетей Светлана Федисова.
"Стараниями энергетиков наш город становится уютным, красивым и теплым. Причем теплым не только из-за комфортной температуры в квартирах, а потому что персонал работает ответственно, с душой. И значительный вклад в дело обеспечения качественного и бесперебойного тепло- и водоснабжения привносит женская часть коллектива, за что им благодарны все горожане", — поздравил присутствующих Николай Ренц.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!