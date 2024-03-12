Профессиональное мастерство сотрудниц "Т Плюс" отметил глава Тольятти

Глава Тольятти Николай Ренц отметил благодарственными письмами трех сотрудниц ПАО "Т Плюс". Торжественное награждение прошло в рамках праздничного мероприятия в честь Международного женского дня.

Благодарственными письмами за добросовестный, плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Тольятти награждены лаборант химической лаборатории ТЭЦ ВАЗа Наталья Королева, машинист-обходчик по турбинному оборудованию Тольяттинской ТЭЦ Татьяна Пряничникова и машинист насосных установок Тольяттинских тепловых сетей Светлана Федисова.

"Стараниями энергетиков наш город становится уютным, красивым и теплым. Причем теплым не только из-за комфортной температуры в квартирах, а потому что персонал работает ответственно, с душой. И значительный вклад в дело обеспечения качественного и бесперебойного тепло- и водоснабжения привносит женская часть коллектива, за что им благодарны все горожане", — поздравил присутствующих Николай Ренц.