"Самаратрансстрой" получил миллиардный подряд на ремонт дороги "Самара - Ульяновск"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который отремонтирует трассу "Ульяновск - Самара" - Новая Бинарадка, расположенную в Красноярском, Елховском и Ставропольском районах Самарской области.

На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Самаратрансстрой", предложившее отремонтировать объект по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 1,17 млрд рублей.