"Крылья Советов" проведут сбор в Самаре и сыграют товарищеский матч

Во время небольшого перерыва, связанного с матчами сборных, ФК "Крылья Советов" проведут сбор в Самаре и сыграют минимум один товарищеский матч. Об этом "РБ Спорт" рассказал наставник самарцев Игорь Осинькин.

"Будем проводить сбор в Самаре. Планируем сыграть товарищескую игру. Возможно, две. О сопернике объявим дополнительно, когда закроем этот вопрос. Все-таки сейчас еще даже не понятно, кто попадет в окончательный список сборной России", — сказал Осинькин.

Ближайшую официальную игру "Крылья" проведут 31 марта на своем поле против "Зенита".

После 20 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице.