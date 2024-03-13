16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" проведут сбор в Самаре и сыграют товарищеский матч Игорь Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака" Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вызван в сборную России "Акрон" обыграл в Красноярске "Енисей" - 3:2 "Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 0:2

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проведут сбор в Самаре и сыграют товарищеский матч

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во время небольшого перерыва, связанного с матчами сборных, ФК "Крылья Советов" проведут сбор в Самаре и сыграют минимум один товарищеский матч. Об этом "РБ Спорт" рассказал наставник самарцев Игорь Осинькин.

"Будем проводить сбор в Самаре. Планируем сыграть товарищескую игру. Возможно, две. О сопернике объявим дополнительно, когда закроем этот вопрос. Все-таки сейчас еще даже не понятно, кто попадет в окончательный список сборной России", — сказал Осинькин.

Ближайшую официальную игру "Крылья" проведут 31 марта на своем поле против "Зенита".

После 20 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31