В Самаре состоится лекция руководителя Центра экономической истории РАН Виктора Кондрашина

В пятницу, 15 марта, в 19:00 в большом зале Дома Офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова (г.Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится лекция доктора исторических наук, руководителя Центра экономической истории РАН Виктора Кондрашина.

Тема лекции — "Мифологизация "голодомора" в современной Украине". Мероприятие пройдёт в рамках Второго сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Фестиваль "Путь к Победе" — совместный проект Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица", который реализуется на территории Самарской области второй год. В Самарской области уделяется большое внимание патриотической работе, и фестиваль "Путь к Победе" является актуальным форматом взаимодействия с обществом для правильного понимания и оценки происходящих сегодня международных событий.