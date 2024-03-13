В Молодежном парке Самары в 2024 г. обустроят спортплощадку и зеленую зону

В этом году в Самаре продолжат благоустраивать парк Молодежный, сообщает "КП-Самара". Напомним, что работы здесь начались в 2022 году. В парке уже обустроили фонтан на озере, сделали удобную прогулочную зону и детские площадки, а также парковку.
А в этом году в парке появятся две новые локации. Какие именно, рассказал в прямом эфире министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко. В Молодежном парке хотят обустроить спортивную зону, где смогут тренироваться любители активного отдыха. А для досуга пожилых людей, семей с маленькими детьми создадут специальную зеленую зону.
Также в нынешнем году в парке обрежут деревья, установят новые скамейки, обновят освещение и тропинки.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!