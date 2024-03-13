В Молодежном парке Самары в 2024 г. обустроят спортплощадку и зеленую зону

В этом году в Самаре продолжат благоустраивать парк Молодежный, сообщает "КП-Самара". Напомним, что работы здесь начались в 2022 году. В парке уже обустроили фонтан на озере, сделали удобную прогулочную зону и детские площадки, а также парковку.

А в этом году в парке появятся две новые локации. Какие именно, рассказал в прямом эфире министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко. В Молодежном парке хотят обустроить спортивную зону, где смогут тренироваться любители активного отдыха. А для досуга пожилых людей, семей с маленькими детьми создадут специальную зеленую зону.

Также в нынешнем году в парке обрежут деревья, установят новые скамейки, обновят освещение и тропинки.