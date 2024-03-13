В Самаре 15 марта пройдет первый розыгрыш викторины "За родное — за свое"

В пятницу, 15 марта, в 14:20 состоится первый розыгрыш викторины "За родное — за свое", которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции "За родное — за свое".

Розыгрыш состоится в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на телеканале "Губерния", на сайте Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru, в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63, в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63, в паблике "Самарская область" "ВКонтакте", в эфире и в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС", на сайте https://samaragis.ru/, в эфире телеканала "Тольятти 24", на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении, телеграм-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" телеканала "Тольятти 24".

Напомним, общественно-просветительская акция стартовала в Самарской области в феврале 2024 года и приурочена к 175-летию со дня основания губернии. Инициатором благотворительной общественно-просветительской акции "За родное — за свое" выступила Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области" при участии региональной Ассоциации правовой помощи и просвещения, а также Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области". Партнером акции выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Идею проведения акции поддержало региональное правительство.

В течение месяца с момента запуска уникального самарского общественно-просветительского проекта "За родное — за свое" к нему присоединялись кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. Более десяти уникальных лекций, порядка десяти спик-шоу на радио и телевидении. В рамках проекта прозвучали ответы на многие вопросы из жизни Самарской области: почему Куйбышев стал "запасной столицей"? В честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова? С чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры, а также многие другие факты истории губернии. Просветительский интенсив, посвященный Самарской области, стал настоящей площадкой для саморазвития и самообразования.

Присоединиться в любое время к проекту и узнавать больше об истории Самарской области можно в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), лекции и другие материалы по теме проекта можно всегда найти по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвое, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвое, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвое.

Своеобразной проверкой полученных знаний, которые приобретали участники общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в течение месяца, станет викторина "За родное — за свое". Она пройдет на территории Самарской области 15, 16 и 17 марта. 3 дня, 5 розыгрышей в прямом эфире, более 100 туристических поездок и 500 туристических наборов и 5 автомобилей — шанс выиграть есть у каждого!

За процессом розыгрыша викторины будут наблюдать эксперты, среди которых Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, профессор, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области; Михаил Чирков, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета, член совета Самарского регионального отделения Российского общества "Знание". Вести прямой эфир будет заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко.

Участниками викторины могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо следовать простому алгоритму:

15, 16 или 17 марта прийти в центры общественного голосования, которые расположены рядом с избирательными участками Самарской области и ответить на 5 вопросов о нашем регионе;

в случае правильных ответов заполнить с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и указать корректные данные (адрес, телефон) для обратной связи с организатором (в случае победы в розыгрыше викторины);

на основании предоставленных данных каждому участнику будет присвоен уникальный индивидуальный номер, который будет передан в виде отрывного купона к согласию на участие в викторине и обработку персональных данных.

Розыгрыш ценных призов и подарков среди участников викторины будет осуществляться путем выбора из числа уникальных номеров с помощью специальной компьютерной программы (цифровой барабан), применяющей технологию алгоритма случайной выборки.

Важно отметить, что даже если ваш номер не выиграет в ходе первого розыгрыша, то он автоматически продолжит участие в следующих розыгрышах в рамках акции до конца проведения викторины. Таким образом те, кто примет участие в викторине 15 марта до 14:00, смогут побороться за приз во всех пяти онлайн-розыгрышах.

Результаты розыгрышей и списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире, а также опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" после завершения розыгрыша. Кроме того, уточнить информацию о том, стал ли ваш уникальный номер счастливым, можно по телефону горячей линии 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля 2024 г. с 9 до 20 часов.

Прямые эфиры онлайн-розыгрышей состоятся:

15 марта в 14:20 и 21:00;

16 марта в 15:30 и 21:00

17 марта в 21:00.

Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на следующих ресурсах:

ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство":

телеканал "Губерния" (21-кнопка)

сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru

в телеграм-канале "СОВА" https://t.me/sovanews63

в группе "ВКонтакте" "СОВА" https://vk.com/sovanews63

Телеканал "Самара-ГИС":

телеканал "Самара-ГИС"

сайт https://samaragis.ru/

мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС"

Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":

22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти

сайт tvtogliatti24.ru

мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24

телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24

группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Паблик "Самарская область" "ВКонтакте"

Присоединяйтесь к викторине "За родное — за свое" 15, 16, или 17 марта и выигрывайте!