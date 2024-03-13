В Самаре начали доследственную проверку из-за жестокого обращения с котом

Прокуратура Самарской области следит за доследственной проверкой по факту жестокого обращения с животным.
Сотрудники надзорного ведомства обнаружил публикацию об инциденте в социальной сети "ВКонтакте" публикация. Там сообщалось, что в пос. Крутые Ключи сотрудница поликлиники нанесла травмы и выбросила на улицу кота.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..