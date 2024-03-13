В Самаре начали доследственную проверку из-за жестокого обращения с котом

Прокуратура Самарской области следит за доследственной проверкой по факту жестокого обращения с животным.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружил публикацию об инциденте в социальной сети "ВКонтакте" публикация. Там сообщалось, что в пос. Крутые Ключи сотрудница поликлиники нанесла травмы и выбросила на улицу кота.